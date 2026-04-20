19 квітня на 90-му році життя помер заслужений художник України, почесний громадянин Тернополя, графік і педагог Євген Удін. Про це у телеграмі повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Останні роки митець активно допомагав фронту та військовим бригадам. Під час повномасштабного вторгнення Євген Удін віддав частину своїх робіт на продаж, а гроші передавав Тернопільській 44-й артилерійській бригаді. Також він збирав гроші на спорядження для бійців Добровольчого українського корпусу.

У квітні 2022 року в Тернополі відкрили виставку картин Євгена Удіна з нагоди його 85-річчя. Через воєнний стан захід відбувся в укритті. У 2024 році в Польщі відкрили його виїзну виставку «Костели Жешова».

Додамо, що Євген Удін народився у Донецьку 11 квітня 1937 року. У середній школі навчався у Чернівцях. Згодом вступив до Львівського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, де вивчав книжкову графіку. З 1961 року жив і працював у Тернополі. Був членом Національної спілки художників та Національної спілки журналістів України.

Працював у галузі станкової, книжкової, газетно-журнальної графіки та екслібриса. Є автором численних ілюстрацій до книжок та понад 10 серій графіки. Його роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях,. Понад 500 своїх творів він подарував Тернополю. У 2020 році Євгену Удіну встановили зірку на місцевій «Алеї зірок» на вул. Сагайдачного.

Прощання з митцем відбудеться у «Будинку смутку» на вулиці Микулинецькій. Панахида розпочнеться 20 квітня о 19:00, а похорон проведуть 21 квітня о 13:00 на Микулинецькому кладовищі.