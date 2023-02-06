Частину коштів від проданих земель скерують на розвиток цих громад

Цього року вперше, після створення Львівської МТГ, на аукціонах продаватимуть комунальну землю в приєднаних громадах. Про це у понеділок, 6 лютого, повідомили у департаменті міської агломерації ЛМР. Зокрема, на аукціоні продадуть три ділянки під бізнес у Дублянах та Малих Підлісках. Там збудують станцію технічного обслуговування та торговельні об’єкти.

Йдеться про ділянки, які пустували. Після аукціону ці землі мають максимально запрацювати на користь громади. Так, у Дублянах для земельного аукціону готують дві ділянки на вулиці Сонячній-Львівській. Там мають збудувати СТО та об’єкт торгівлі. Натомість у Малих Підлісках на площі Незалежності,1 продаватимуть ділянку під будівництво торгового комплексу. У громаді це буде перший такий комплекс.

Минулого тижня виконком уже затвердив відповідні містобудівні умови та обмеження для проектування будівництва на цих земельних ділянках.

«Далі буде оцінка вартості землі, через сесію ЛМР визначать стартову ціну та умови продажу і вже у 2-му кварталі відбудуться торги. Такий алгоритм дій означає насамперед прозорість торгів. А містобудівні умови на ділянки – це гарантія того, що на місці, скажімо, запланованої СТО, не з‘явиться житлова багатоповерхова забудова», – пояснюють у департаменті міської агломерації.

Там наголошують, що на кожну ділянку на виконкомі затверджуватимуть містобудівні умови та обмеження, буде кадастровий номер та весь пакет документів на землю для інвестора. Все за таким самим принципом, як у Львові.

«Практика продавати землю несільськогосподарського призначення через електронні торги вже давно успішно працює у Львові та ефективно поповнює міський бюджет. А після приєднання громад – це бюджет Львівської МТГ. Частину коштів від проданих у громадах земель скеровуватимуть і на розвиток цих громад», – додають у департаменті міської агломерації.