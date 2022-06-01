На аукціоні будуть розігруватися трофеї, здобуті у гарячих точках – тубус РПГ, уламки граду, каски, гільзи та інші речі

У четвер, 2 червня, о 19:00 у Львівському муніципальному мистецькому центрі відбудеться благодійний аукціон бойових трофеїв ЗСУ, а також творів мистецтва. Виручені кошти підуть у благодійний фонд UAID на закупівлю необхідних речей на передову.

Як повідомила Львівська міськрада, на аукціоні будуть розігруватися трофеї, здобуті ЗСУ у боях з росіянами – тубус РПГ, уламки граду, каски, гільзи та інші речі. Відвідувачі також зможуть почути унікальну фронтову історію кожного об’єкту.

Задля збору коштів для армії, окрім трофеїв, на аукціоні можна буде купити роботи українських художників: Waone Interesni Kazki (Володимир Манжос), Ярослав DRZK, Bob Basset (Сергій Петров), Sadan Vague (Василь Паляниця), Tasha Levytska, Катя Терещенко та Ксенії Гладушевської.

«Ставки кожного лоту – це ще одна аптечка, ще одна каска, ще одне збережене життя», – пишуть організатори аукціону.

До торгів можна буде долучитися по Zoom:

· Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/4558456423?pwd=M3pMa3Z4RFZocVFvY0JMNmhpYWlUdz09

· Meeting ID: 455 845 6423

· Passcode: UAID

Додамо, що ввечері 1 червня також розіграють у лотерею розмальований уламок збитої над Львовом ракети.