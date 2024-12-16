Ректор університету Тарас Добко подякував благодійникам на вечорі благодійності

15 грудня у Києві відбувся вечір благодійності на підтримку якісної освіти і талановитих студентів Українського католицького університету. Запрошені меценати, представники бізнесу та інші благодійники пожертвували майже 32 млн грн на стипендії та проєкти розвитку УКУ. Про це повідомили на сайті університету.

На благодійному вечорі відбувся тихий мистецький аукціон, благодійна лотерея з подарунками від партнерів та посольств, аукціон пожертв на літній семестр в університеті та інші заходи. Щедрі перекази робили прихильники УКУ, меценати, бізнесмени.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий наголосив, що саме зараз потрібно розбудовувати інституції, базовані на якісно нових цінностях та принципах: «УКУ для мене є надихаючим взірцем того, як можна, не очікуючи змін у державних політиках, волі міністерства, президента чи Верховної Ради, брати і робити, будувати нове, базуючись на цінностях, притаманних українській нації».

Зазначимо, що Український католицький університет є приватним закладом вищої освіти і навчання у ньому повністю платне. Однак здібні студенти можуть отримати стипендію, яка повністю покриє витрати на навчання. Освітній заклад щороку проводить такі вечори благодійності. Цьогоріч він відбувся вже всімнадцяте.