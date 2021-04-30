Місцеві жителі знайшли бойову сокиру часів Київської Русі під час відпочинку

Бойову сокиру часів Київської Русі знайшли двоє жителів села Леськове на Черкащині. Знахідку віддали в Монастирищенський краєзнавчий музей, повідомила його директорка Катерина Бульба.

«Напередодні хлопці відпочивали в ліску поблизу Монастирища. Біля струмка побачили шматок металу, який вимила вода. Звернули увагу на його незвичну форму. Фото виставили на спеціальному сайті “Віоліті”. Там визначили, що це бойова сокира часів Київської Русі. Хлопцям почали пропонувати гроші. Упевнившись, що річ унікальна, вони принесли знайдене в музей. Тепер ми виставили його саме у часовій експозиції Київської Русі», – розповіла директорка музею в коментарі «Укрінформу» в п’ятницю, 30 квітня.

Катерина Бульба.

За її словами, сокира має лезо із загостреною опуклою частиною у вигляді півмісяця. Мала довге руків’я і вживалася в основному пішими воїнами, які стягали вершників з коня.

«Це бойовий топір, так званий “бородач”. Можливо, часів Русі, можливо трохи пізнішого періоду – Великого князівства Литовського», – розповів один із місцевих краєзнавців.

За словами Катерини Бульби, в цьому районі було знайдено сліди 9 городищ черняхівської культури. Але найбільше знахідок – часів Козаччини. Саме під Монастирищем одну зі своїх визначних перемог здобув полковник Іван Богун. Тут він у 1653 році розбив польське військо Стефана Чарнецького.