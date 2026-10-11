Ярослава Магучіх здобула найвищі нагороди в жіночих стрибках у висоту

На честь української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх назвали астероїд (57915) Mahuchikh. Відповідну назву внесли до офіційного каталогу небесних тіл WGSBN Bulletin. Про це у суботу, 10 жовтня, повідомило «Суспільне Спорт» із посиланням на каталог.

Ярослава Магучіх здобула найвищі нагороди в жіночих стрибках у висоту. У її доробку – олімпійське золото, титули чемпіонки світу та Європи на відкритому повітрі й у приміщенні, а також світовий рекорд.

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7 жовтня в Києві на «Площі зірок» відкрили символічну зірку на честь спортсменки. Та ім’я Магучіх тепер носить і астероїд, зареєстрований в офіційному каталозі.

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Що відомо про астероїд Mahuchikh

Небесне тіло відкрили 9 березня 2002 року на горі Бігелоу в американському штаті Аризона в межах астрономічного проєкту Catalina Sky Survey. Спочатку астероїд мав тимчасове позначення 2002 EB110, а у 2025 році отримав назву на честь української легкоатлетки.

В описі назви згадали ключові досягнення Магучіх. Серед них – перемога на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі та встановлення світового рекорду в жіночих стрибках у висоту. У 2024 році українка подолала планку на висоті 2,10 м. Також у каталозі зазначили її бронзову медаль Олімпіади в Токіо, що відбулася 2021 року.

Астероїд (57915) Mahuchikh належить до троянців Юпітера – групи небесних тіл, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти цієї планети. Він входить до групи L4, яку також називають «греками».

Нагадаємо, 11 вересня Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту.