У чорній треш-комедії «Вересень» відомий письменник зіграв вбивцю

На кінофестивалі «Миколайчук Open» у Чернівцях відбудеться показ чорної треш-комедії «Вересень». У фільмі грають Лесь Подерв'янський, Мирослав Кувалдін та Андрій Середа. Журналіст і телеведучий Микола Вересень, грає телеведучого Миколу Вересня, який гине на знімальному майданчику, виконуючи роль царя Івана Грозного.

«Я стежу за “Вереснем” (тоді ще “Шляхом мерця”) зі 2018 року, коли він планувався до виходу у прокат. Цей фільм ще тоді вражав творчою сміливістю та обіцяв щось, чого ми раніше не бачили в українському кіно. Роки потому можу сказати, що моє передчуття не підвело», – коментує вибір фестивалю його програмний директор Алекс Малишенко.

Режисером картини є Георгій Фомін. Зйомки фільму «Вересень» розпочалися ще у 2013 році, а завершено картину було сім років потому – у 2020-му. На жаль, режисер не дожив до прем’єри.

«Спілкуватись з Жорою було легко і приємно, він відрізнявся від звичайних людей, так, як корідний бик від колгоспної череди... З того часу пройшло багато років, Жора встиг зіграти Миколу Островського в спектаклі “Павлік Морозов” по моїй п'єсі, а я зіграв вбивцю в Жориному фільмі “Вересень”. Моя роль мені сподобалась, я грав такого собі Клінта Іствуда із передмістя Староїбанска, я мало говорив і багато убивав. Кінець кінцем мене теж вбили, але перед тим, як остаточно здохнути, я застрелив Сєргєя Єсєніна. За таке і померти не шкода», – згадує Лесь Подерв’янський.

Продюсерами фільму є Ігор Савиченко, Роман Климпуш та Володимир Філіппов. Показ стрічки «Вересень» відбудеться 20 червня, в останній день фестивалю. Стрічка вийде в український прокат 10 серпня 2023 року.