Протягом минулого тижня у Хмельницькій області через ускладнення від Covid-19 померли дві місцеві жительки. Жінки віком 85 і 87 років були невакциновані й мали супутні захворювання. Про це ZAXID.NET розповіла 24 вересня завідувачка відділення для лікування дорослих хворих з інфекційними ураженнями нервової системи Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич.

«Крім коронавірусу, обидві пенсіонерки мали складні серцеві патології, що призвели до інсультів. 85-річна пацієнтка померла 17 вересня. До того жінка близько тижня лікувалася вдома й тиждень перебувала у медзакладі. 87-річна пацієнтка померла 22 вересня, через девʼять днів після госпіталізації», – зазначила Олена Маркевич.

За словами завідувачки відділення, дві місцеві жительки були нещеплені. Наразі тривають експертизи для встановлення, від якого саме штаму Covid-19 померли пенсіонерки.

Додамо, що за даними Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, із 16 до 22 вересня спостерігався спад захворюваності на Covid-19. За цей період у медзакладах області зареєстрували 518 звернень від людей із симптомами інфекції, що на 170 менше ніж за попередній тиждень.