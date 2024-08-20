Протягом минулого тижня у Рівненській області після ускладнень від Covid-19 померли троє місцевих жителів. У всіх були супутні захворювання – ішемічна хвороба серця, гіпертонія та цироз печінки. Про це ZAXID.NET розповіла 20 серпня завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

«Наразі ми спостерігаємо прогнозоване збільшення захворюваності на коронавірус у Рівненській області. У період із 12 по 18 серпня було зареєстровано майже 1300 таких випадків, що на 60% більше ніж за попередній тиждень. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли троє жителів Рівненської тергромади віком 31, 68 та 79 років», – зазначила Юлія Терентьєва.

За словами епідеміологині, усі троє пацієнтів були нещеплені від коронавірусу та мали супутні захворювання. Окрім цього, вони звернулися за медичною допомогою, коли вже мали пневмонію:

«31-річний чоловік звернувся в медзаклад 12 серпня, а помер 14 серпня. Окрім коронавірусу, в нього виявили цироз печінки. 68-річний чоловік помер через чотири дні після госпіталізації, у нього була ішемічна хвороба серця. 79-річна пенсіонерка з гіпертонією померла на шостий день перебування в лікарні».

Юлія Терентьєва також зазначила, що станом на сьогодні нового штаму коронавірусу FLiRT на території Рівненщини не виявили.