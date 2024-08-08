На Івано-Франківщині від нового штаму Covid-19 FLiRT, який виявили в Україні минулого тижня, померла 80-річна жінка. Новий штам у пацієнтки підтвердили лабораторно. Про це «Суспільному» повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Руслан Савчук.

«Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання – цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено днями»,– каже Руслан Савчук.

До однієї з лікарень Івано-Франківська пацієнтку госпіталізували у важкому стані з високою температурою. Після відповідного лікування її стан стабілізувався.

«Її перевели у терапевтичне відділення і після того через декілька днів вона померла. З часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але Covid-19 забрав її життя», – каже директор Центру.

За його словами, в області субваріант FLiRT наразі підтвердили лише у пацієнтки, яка померла, але коронавірус активно циркулює. Якщо 5 серпня було 20 нових підтверджених випадків ковіду, то вже 6 серпня підтверджено в лабораторії 63 випадки. Якщо порівняти кількість хворих у червні і липні, то є зростання на 11%.

Нагадаємо, на початку серпня заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що у липні в Україні зареєструвати три випадки коронавірусу FLiRT – нового субваріанту коронавірусу Omicron. Він швидше вражає людей з ослабленим імунітетом і захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Два випадки субваріанту коронавірусу FLiRT виявили у Києві та один – в Івано-Франківській області.

За словами Ігоря Кузіна, штам FLiRT походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді, тобто FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.