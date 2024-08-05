Новий різновид "Омікрону" нині шириться країнами Європи

В Україні зареєструвати три випадки коронавірусу FLiRT – нового субваріанту коронавірусу Omicron. Він швидше вражає людей з ослабленим імунітетом і захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Три випадки субваріанту коронавірусу FLiRT виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік, старше 60 років, повідомив 5 серпня заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Штам FLiRT походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді, тобто FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби», – каже головний санітарний лікар.

ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм Covid-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом.

До слова, на Львівщині й в Україні загалом, стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, минулого тижня на коронавірус на Львівщині захворіло 496 мешканців (позаминулого – 203). Серед хворих – 54 дитини, половина з них віком до 4 років. 41 хворого госпіталізували до лікарень.

Стрімке зростання захворюваності на коронавірус на Львівщині почали фіксувати у липні. У перший тиждень липня було 14 хворих, другий – 19, третій – 51, четвертий – 203 і останній (29 липня – 4 серпня) – 496.