У липні на ковід хворіли і діти. і дорослі

На Львівщині стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Хворіють і дорослі, і діти. У дітей, які хворіють на кашлюк, виявляють одночасно і коронавірус. За неповний липень коронавірус виявили у 287 мешканців області, 38 хворих довелося госпіталізувати.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомили ZAXID.NET, що хворих на ковід почало більшати у другому тижні червня. Загалом за червень зафіксували 17 випадків ковіду серед дорослих, 10 хворих госпіталізували і зафіксували один летальний випадок від цієї недуги. Померла 71-річна мешканка Жовківщини.

У липні кількість хворих на коронавірусну інфекцію почала стрімко зростати. У перший тиждень липня було 14 хворих, другий – 19, третій – 51, четвертий – 203. За неповний липень зафіксовано 287 випадків коронавірусу, серед хворих – 57 дітей. 39 хворих (з них 9 дітей) довелося госпіталізувати.

Зараз паралельно з ковідом діти і дорослі хворіють на кашлюк. До Львівської обласної інфекційної лікарні, як повідомила завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазіна, потрапило двоє дітей, 2 роки і 17 років, у яких важкий перебіг кашлюку ускладнився і коронавірусом. Лікарі підозрюють, що таких випадків буде значно більше.

Захворюваність на коронавірус зростає і в Україні. У столиці, за даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, в липні зареєстрували 900 випадків коронавірусу, а в червні їхня кількість становила менше 200.