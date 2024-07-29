Мешканці Львова та області зможуть безкоштовно обстежитися на гепатити 31 липня

За шість місяців 2024 року на Львівщині зареєстрували 85 випадків гострого вірусного гепатиту В серед невакцинованих, в тому числі одна дитина, проти 49 випадків серед дорослих торік. Медики констатують зростання захворювання на 73,47% і додають, що це тенденція притамання не лише Україні, але й іншим країнам.

Вірусні гепатити є серйозною загрозою для здоров’я. Найбільш небезпечні гепатити В та С, бо 96% усіх смертей унаслідок захворюваності пов’язані саме з ними. Ці небезпечні захворювання можуть призвести до цирозу і раку печінки. На ранніх стадіях захворювання зазвичай мають безсимптомний перебіг, що ускладнює своєчасну діагностику та лікування. На Львівщині кількість хворих з гепатитами В і С зростає.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб кажуть, що тестування на гепатити має пройти кожний.

«Усі, хто користується послугами стоматологічних, косметологічних, татуювальних кабінетів тощо, де є ризик контакту з кров’ю, перебувають у групі ризику доти, доки не знають свого гепатит-статусу. Водночас своєчасне виявлення хвороби відіграє важливу роль у сприятливому прогнозі. Раз на рік слід проходити тестування на гепатити В і С. Це неважко і безоплатно, скринінг та діагностика на вірусні гепатити передбачені програмою медичних гарантій. Лікарні забезпечені експрес-тестами і кожен пацієнт має таку можливість», – кажуть у Центрі.

Захворюваність на вірусні гепатити зростає на Львівщині, в Україні і у світі загалом. Директорка Центру Наталія Тімко-Іванчеко повідомила, що за 6 місяців цього року на Львівщині зареєстровано 85 випадків гострого вірусного гепатиту В серед невакцинованих, в тому числі одна дитина, проти 49 випадків серед дорослих торік. Зростання становить 73,47%. За цей період також зареєстровано 20 випадків вірусного гепатиту С серед дорослих проти 12 випадків за аналогічний період торік. За 6 місяців 2024 року зареєстровано 60 випадків вперше виявленого хронічного гепатиту В (55) і 251 випадок хронічного гепатиту С ( 217).

28-го липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, мета якого – підвищити обізнаність населення щодо гепатиту, а також захворювань, до яких він призводить. В обласних центрах України до 1 серпня проведуть виїзні акції, де безкоштовно проводитимуть обстеження громадян на вірусні гепатити. Як повідомила Наталія Тімко-Іванченко, таку виїзну акцію у Львові проведуть 31 липня у сквері «На Валах» з 11:00 до 13:00. Тож усі, хто дбає про своє здоров’я, зможуть безкоштовно обстежитися на вірусні гепатити.