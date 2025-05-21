«Критичне становище» показали на Тижні критики

На Тижні критики у Каннах показали короткометражний фільм режисерки з України Міли Жлуктенко «Критичне становище».

Міла Жлуктенко народилась в Україні, а зараз живе та працює у Німеччині. Її картина розповідає про вбивство українського письменника, публіциста, одного з лідерів ОУН, головного редактора мюнхенської газети в еміграції «Український самостійник». Він був вбитий 12 жовтня 1957 року агентом КДБ Богданом Сташинським на сходах у будинку на Карлплац у Мюнхені, де містилась редакція «Українського самостійника».

Режисерка перекидає місток між українцями в еміграції тоді та тепер.

Кадр з фільму

Перша частина фільму, дія якої відбувається у 1957 році, знята у стилістиці старого українського кіно. Проте коли режисерка переводить глядача у теперішній час ця надмірна архаїчність виглядає виправданою.

Чорно-біла історія міняється, міняють герої, їхня манера розмови, час… Проте не змінилась за весь цей час причина еміграції українців. Неоднозначна, проте цікава робота, яку ми скоріше за все зможемо побачити на одному з великих фестивалів.

Міла Жлуктенко навчалася на Факультеті документалістики в Мюнхенському університеті телебачення та кіно.

Працювала разом з Даніель Асаді Фаезі над різними фільмами, як-от: «Брак абрикосів», «Оперні окуляри» та «Аралкум», показаними на Локарнському та Сан-Себастьянському фестивалях, на кінофестивалі Visions du Réel у Ньйоні, Берлінале тощо.

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Нагадаємо, Тиждень критики у Каннах –це паралельна секція Каннського кінофестивалю. Вона триває 14−22 травня та зосереджується на роботах молодих режисерів (до програми обираються перший або другий повнометражні фільми).