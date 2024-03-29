Починаючи з 2024 року одна із секцій Каннського кінофестивалю, «Двотижневик режисерів», пропонує глядачам не просто дивитись кіно, а брати участь у глядацькому голосуванні.

«З моменту створення у 1969 році «Двотижневик режисерів» був відкритий для відвідувачів. Народжений в атмосфері повстання та боротьби за свободу, «Двотижневик» вніс нове дихання у Каннський фестиваль… Сьогодні ми хочемо запросити наших глядачів до голосування: це стане першою нагородою глядацьких симпатій в історії Каннського фестивалю», – наголошують організатори.

Вони також наголосили, що нагорода «Вибір глядачів» не буде нагородою за «найкращий» фільм, а радше стане підтвердженням унікальної кінематографічної пропозиції, яка містить індивідуальність та свободу кінематографічного вираження. «Вибір глядачів» – це знак досягнення, покликаний допомогти режисеру та його фільму знайти більшу аудиторію.

Таку нагороду фестиваль робить разом з Фондом Шанталь Акерман, нагороджуючи режисера фільму-переможця сумою у 7,5 тис. євро, які будуть вручені на церемонії закриття.

Нагадаємо, «Двотижневик режисерів» є паралельною програмою Каннського кінофестивалю. Ця програма існує з 1969 року та є майданчиком для прем’єр фільмів видатних режисерів, які глибоко вплинули на сучасний кінематограф і зробили значний внесок в еволюцію його мови. У 2022 році у програмі брав участь фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Памфір».