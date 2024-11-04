Вантажівку вилучили на кордоні

У пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили вантажівку DAF, яку намагався ввезти в Україну київський благодійний фонд під виглядом гуманітарної допомоги.

Як повідомили в понеділок, 4 листопада, у Львівській митниці, у пункт пропуску «Шегині-Медика» у напрямку на в’їзд в Україну прибув вантажний автомобіль DAF, 2009 року випуску. Відповідно до документів, він переміщувався як «гуманітарна допомога» на адресу одного з благодійних фондів Києва. Однак перевізник не надав митникам жодних документів, які б підтверджували факт вивезення транспортного засобу з території Євросоюзу як гуманітарної допомоги.

«Під час перевірки працівники Львівської митниці встановили, що керівник благодійного фонду скерував до митного контролю декларацію, яка містить неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товару його вартості, а також характеру вантажу», – повідомили в митниці.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, вантажівку вилучили.

За інформацією ZAXID.NET, згадана вантажівка переміщувалася на адресу київського благодійного фонду «Перемога Батьківщини». За даними YouControl, фонд зареєстрований у грудні минулого року, засновником є киянин Євген Пилипенко.