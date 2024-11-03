Автомобіль за документами був адресований одному з київських благодійних фондів

На Львівщині митники викрили чергову схему ввезення в Україну автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги. Йдеться про BMW X1 2011 року випуску. Про це у неділю, 3 листопада, повідомила Львівська митниця.

Нещодавно в пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне» у напрямку «в’їзд в Україну»прибув автомобіль IVECO з лаветою, на якій переміщувався BMW X1 2011 року випуску.

Автомобіль, згідно товаросупровідних документів, був адресований одному з київських благодійних фондів як гуманітарна допомога.

«Під час перевірки законності переміщення вантажу працівники митниці встановили: до митного контролю була подана декларація, яка містить неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товару, його вартості, а також характеру вантажу», – йдеться в повідомленні.

На керівника благодійного фонду склали протокол відповідно до ч.1 ст. 483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Йому загрожує штраф від 50 до 100% вартості товару/транспорту, який переміщувався з порушенням, або ж його конфіскація.