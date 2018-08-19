На Левандівці розпочався шестиденний Фестиваль Параджанова

Шестиденний фестиваль у Левандівському парку завершиться масштабним концертом

У неділю, 19 серпня, поблизу культурно-мистецького центру «Супутник» на Левандівці розпочався Фестиваль Параджанова. Триватиме він до 24 серпня і завершиться святковим концертом.

У програмі фестивалю передбачені лекції на теми кіно, дискусії та зустрічі з митцями, майстер-класи (хореографія, драма, комікси), театральні вистави, квест з історії Левандівки та перегляди українських фільмів. У культурно-мистецькому центрі «Супутник» впродовж фестивалю також діятиме присвячена виставка, присвячена Сергію Параджанову.

Програма третього фестивалю Параджанова на Левандівці (для збільшення клікніть на зображення)

Цьогорічний фестиваль стане вже третім за рахунком. Вперше він відбувся у 2016 році. Місце проведення обрали невипадково, адже на Левандівці з'явилася перша в Україні вулиця Параджанова.

«Новим напрямком сучасної культури, представленим на третьому Фестивалі Параджанова на Левандівці стане електронна музика. Poison Clan презентуватиме на Фестивалі майстер-класи, dj-сети та долучаться до святкового концерту. У небо над фестивалем знову підніматиметься повітряна куля від Галицького товариства повітроплавців, адже територія Левандівського парку на початку ХХ століття слугувала першим Галицьким летовищем», – вказано в анонсі фестивалю на сайті Львівської міськради.

Вхід на всі події в рамках фестивалю є безкоштовним.