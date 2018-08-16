У Львові проведуть безкоштовні екскурсії про Янівський концтабір та єврейське ґетто

У Львові 2 вересня відбудуться меморіальні заходи до 75-ї річниці ліквідації Львівського ґетто та Янівського концтабору.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, заходи проведуть у межах Європейських днів єврейської культури. Упродовж року в межах загальноміського проекту «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg'43: Місто, яке (не)пережило» реалізовуються академічні, культурні, мистецькі події, виставки та конференції у просторі міста, що актуалізували дослідження теми Голокосту. Заходи, які проведуть 2 вересня, стануть продовженням першого етапу загальноміського проекту. Програма складається з трьох частин.

Заходи розпочнуться 2 вересня о 12:30 відзначенням організацій та ініціатив, які досліджують, зберігають та популяризують єврейську спадщину Львова та регіону. Символічною відзнакою стане ключ від синагоги. У великій сесійній залі Львівської міської ради (пл. Ринок 1, ауд. 202) вручать 75 скляних копій цього ключа.

Наступна частина програми — меморіальний концерт, який відбудеться о 15:00 в Урочищі «Піски» (вул. Омеляна Ковча) — місці, яке в часи Голокосту було однією з локацій, де проводились масові розстріли в'язнів Львівського ґетто та Янівського концтабору. На цьому місці Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом Івана Остаповича виконає першу та третю частину симфонії № 6 «Трагічної» австрійського композитора і диригента Ґустава Малера.

На завершення програми всіх бажаючих о 17:30 запрошують на Просторі Синагог (вул. Староєврейська, 37), де відбудеться концерт-молитва за участі вокально-інструментального ансамблю «Варнічкес» Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед-Ар'є», Сергія Гаврилюка (альт), проекту Наталії Вакшинської, Еленори Разгон (вокал).

Також усі охочі можуть відвідати безкоштовні екскурсії:

3 вересня о 16:00, 18:00 — екскурсії виставкою «Табір примусових робіт «Янівська» — індустрія терору» у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору»;

4 вересня о 18:30 — міська прогулянка «Підземний світ: історія виживання в час Голокосту у львівських каналізаціях»;

6 вересня о 17:30 — міська прогулянка «Вулицями втраченого дитинства: Лешек Аллерханд і Голокост у Львові».

Вхід на всі події програми вільний.

До слова, з 30 серпня до кінця року в Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» буде діяти виставка «Табір примусових робіт «Янівська» — індустрія терору».

Нагадаємо, у часи Другої світової війни Янівський концтабір був місцем жахіть Голокосту у регіоні, а Львівське ґетто — третім за величиною у Східній Європі.