«Швидка» із потерпілим мчить до Львова

У понеділок, 26 грудня, лікарі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримали виклик на кульове поранення в ділянку серця.

Екстрену медичну допомогу викликали з с. Яворів Самбірського району, де внаслідок нещасного випадку постраждав 17-річний сумчанин. Хлопець, що перебував на тренувальній базі, випадково переплутав двері й увійшов в приміщення тиру, повідомили у Центрі.

Каретою екстреної медичної допомоги постраждалого негайно доставили в Турківську ЦМЛ. Паралельно у Львові готувалася команда кардіохірургів для виїзду в Турку для проведення оперативного втручання. Та після проведених обстежень у медичному закладі, було прийнято рішення везти хлопця до Львова.

«Серце пацієнта не постраждало. Саме зараз автомобіль швидкої допомоги мчить у Львів, де в обласній клінічній лікарні нас уже чекає команда кардіохірургів», – повідомили у Центрі.