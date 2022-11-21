Травмовану частину ноги хлопцеві довелося ампутувати

До львівської дитячої лікарні «Охматдит» «швидка» доставила 16-річного мешканця Львівщини, який потрапив у ДТП, під час якої важко травмував ногу. Його стопа трималася лише на клаптику шкіри і сухожилках, повідомили в лікарні.

Хлопець їхав на мотоциклі та зіткнувся із легковим автомобілем. Коли його привезли до лікарні, стан хлопця був дуже важкий, але він був при свідомості.

«У пацієнта було відчленування стопи і нижньої третини гомілки. Усе було забруднене, пошкоджені всі нерви, судини, м’язи. Стопа трималася на шкірному клапті 2-3 см. Окрім того, було багато синців, ран, відкритий уламковий перелом середньої третини лівого стегна», – повідомив ортопер- травматолог Олександр Корольков.

Терміново було скликано консиліум лікарів, викликали судинного хірурга.

За шкалою оцінки життєдіяльності кінцівки і перспективах розвитку ускладнень, в першу чергу гнійно-септичних, було прийнято рішення про ампутацію лівої гомілки на рівні верхньої середньої третини в межах здорових тканин по життєвих показах.

Хлопцеві також провели закрите вправлення уламкового перелому стегна і фіксацію його на апараті зовнішньої фіксації на основі стержнів, хірургічну обробку ран тощо.

Нині стан пацієнта стабілізовано, з ним працює психолог. Попереду на хлопця чекає протезування.

Лікарі «Охматдиту» просять батьків поговорити з дітьми, які керують чи прагнуть керувати мотоциклом про обережність і безпеку на дорогах. Адже за останній тиждень уже троє пацієнтів поступило до лікарні з травмами внаслідок ДТП за участі мотоциклів.