Водій фури потрапив до лікарні з обмороженням ніг

У неділю, 12 грудня, до служби порятунку «101» від медиків надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні госпіталізовано чоловіка, 57-річного мешканця м. Великий Любінь Львівського району з обмороженням стоп обох ніг. Стан потерпілого – середньої важкості, повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Заступник директора з медичної роботи Самбірської районної лікарні Степан Саврун уточнив ZAXID.NET, що у чоловіка обморожені стопи. 57-річний водій перевозив 24-тонну цистерну з гліцерином, коли на об’їзній дорозі Самбора, вантажінка перекинулася. За словами водія, він намочив ноги і отримав обмороження стоп.

«У чоловіка діагностували обмороження другого ступеня обох стоп. Йому надають необхідну допомогу. У нашій лікарні він проходить консервативне лікування. Нині проведуть санацію ран, дадуть препарати для поліпшення ковообігу і через три-чотири дні переведуть на подальше лікування в опікове відділення I територіального медичного об'єднання м. Львова (колишню 8-у міську клінічну лікарню).

У холодну пору року рятувальники радять дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть уникнути переохолодження і обмороження: