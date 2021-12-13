На Львівщині до лікарні потрапив далекобійник з обмороженням ніг
Йому надають допомогу у Самбірській районній лікарні і переведуть на подальше лікування до Львова
У неділю, 12 грудня, до служби порятунку «101» від медиків надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні госпіталізовано чоловіка, 57-річного мешканця м. Великий Любінь Львівського району з обмороженням стоп обох ніг. Стан потерпілого – середньої важкості, повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області.
Заступник директора з медичної роботи Самбірської районної лікарні Степан Саврун уточнив ZAXID.NET, що у чоловіка обморожені стопи. 57-річний водій перевозив 24-тонну цистерну з гліцерином, коли на об’їзній дорозі Самбора, вантажінка перекинулася. За словами водія, він намочив ноги і отримав обмороження стоп.
«У чоловіка діагностували обмороження другого ступеня обох стоп. Йому надають необхідну допомогу. У нашій лікарні він проходить консервативне лікування. Нині проведуть санацію ран, дадуть препарати для поліпшення ковообігу і через три-чотири дні переведуть на подальше лікування в опікове відділення I територіального медичного об'єднання м. Львова (колишню 8-у міську клінічну лікарню).
У холодну пору року рятувальники радять дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть уникнути переохолодження і обмороження:
- не вживайте алкогольних напоїв – алкоголь сприяє розширенню судин та призводить до втрати тепла, що своєю чергою викликає швидке замерзання;
- не куріть на морозі – куріння зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду,
- одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло, носіть просторий одяг,
- носіть зручне, тепле взуття, яке не стискає ногу,
- не виходьте на мороз без рукавичок та шарфа.