Епілепсія – неврологічне захворювання, яке неможливо вилікувати, але можна стримувати завдяки регулярному вживанню ліків. В Україні 65 препаратів для лікування епілепсії, розладів психіки і поведінки входять до програми «Доступні ліки», повідомляють в Національній службі здоров’я. 23 з них можна отримати в аптеках безоплатно, решту – з частковою оплатою. І на Львівщині «Доступні ліки» від епілепсії можна отримати у понад тисячі аптек.

Призначити лікування при епілепсії може невролог або психіатр (у тому числі дитячі). Для візиту до психіатра направлення не потрібне: просто оберіть медзаклад, який має договір із НСЗУ, та запишіться на прийом. Для візиту до невролога потрібне електронне направлення, яке може виписати сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація.

Далі лікар-спеціаліст проведе усі необхідні обстеження для встановлення діагнозу безоплатно, після чого складе план лікування і внесе його в електронну систему охорони здоров’я. На підставі цього плану лікар випише електронний рецепт на «Доступні ліки». Наступний рецепт може вже виписати не тільки невролог чи психіатр, а й сімейний лікар.

Повний перелік препаратів для лікування епілепсії, розладів психіки і поведінки, що входять у програму «Доступні ліки», можна переглянути тут. Їх за рецептом можна отримати в найближчій аптеці, яка бере участь у програмі. Так, на Львівщині такі ліки для лікування епілепсії, розладів психіки та поведінки відпускають 1 075 аптеки та аптечні пункти. Перелік аптек можна побачити на дашборді (програма «Розлади психіки і поведінки, епілепсія») або дізнатися на гарячій лінії НСЗУ за номером 16-77.