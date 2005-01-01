На Львівщині гірникам виплатили ₴20 млн боргу з зарплати за грудень

ЕкономікаЮлія Поліковська, сьогодні, 08:45680

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На рахунки ДК «Львіввугілля» у понеділок, 22 січня, надійшли кошти за реалізацію вугільної продукції у сумі 20 млн грн. Про це повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Кошти у повному обсязі скерували на виплату заробітної плати гірникам. За інформацією департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, гірникам вже виплатили 24% заробітної плати за грудень. Необхідно погасити ще 109 млн грн заборгованості.

Нагадаємо, у грудні 2017 року ДП «Львіввугілля» почало постачати видобуте вугілля на Трипільську ТЕС, що входить до складу державного підприємства «Центренерго».

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