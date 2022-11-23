На Львівщині від менінгококової інфекції померла однорічна дитина. Напередодні у дівчинки підвищилась температура та з’явився висип на тілі. Медики Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомили, що хвороба перебігала «блискавично» – від виклику швидкої до смерті дитини пройшло менше трьох годин.

«20 листопада у реанімації одної з районних лікарень області померла дівчинка, якій виповнився лише рік і 3 місяці. За словами лікарів, хвороба перебігала «блискавично». Попередня причина смерті – важка форма менінгококової інфекції», – повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

Зі слів бабусі, напередодні у дитини підвищилася температура до 38°C. Вранці мати побачила висипку на тілі донечки у вигляді «зірочок» синюшного кольору, і одразу викликала швидку. Однак врятувати дитину не вдалося. За словами медиків, так стрімко перебігає менінгококцемія - найважча форма менінгококової інфекції. Від моменту екстреного виклику до смерті дитини минуло менше трьох годин.

Працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб з’ясовують, з ким дитина була в контакті. У таких випадках оточення під наглядом епідеміологів. Їх обстежують на носійство менінгококів, призначають антибіотикопрофілактику.

За словами епідеміологині Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любомири Бойко, у попередніх випадках смерті, які спричинила менінгококова інфекція, медики зафіксували так званий «блискавичний» перебіг недуги у дітей до одного року.

Протягом 2022 року на Львівщині зафіксовано 12 випадків менінгококової інфекції, зокрема чотири смертельні випадки.

Менінгококова інфекція – це гостре інфекційне захворювання, яке спричинює бактерія менінгокок. Вона передається повітряно-крапельним шляхом під час чхання, кашлю, при поцілунках. Заразитися можуть усі без винятку, проте діти до 5 років складають понад 70% всіх хворих, тому є у групі ризику.

Менінгококова інфекція може протікати безсимптомно, або просто як звична простуда. Проте не рідко ця бактерія може спричинити розвиток менінгіту, чи менінгоенцефаліту. Інколи розвивається менінгококцемія (зараження крові), і тоді перебіг настільки блискавичний, що зазвичай закінчується летально. Якщо і вдасться залишитися живим - це пожиттєва інвалідність.

Єдина профілактика менінгококової інфекції – це вакцинація.