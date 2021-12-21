До Львівської обласної інфекційної лікарні дитину привезли у вкрай важкому стані

У суботу, 18 грудня, у львівській обласній інфекційній лікарні померла 8-річна дівчинка з Червонограда, учениця 2 класу Червоноградської загально-освітньої школи №12. Є підозра на менінгококову інфекцію.

Першим про смерть дівчинки повідомив місцевий сайт новин «Над Бугом», написавши, що лікарі діагностувалив у дитини менінгококову інфекцію.

Як стало відомо ZAXID.NET, дитину у п’ятницю після обіду 17 грудня привезли до Львівської обласної інфекційної лікарні у вкрай важкому стані. За словами в.о. завідувача відділення інтенсивної терапії Володимира Красильникова, дівчинка приблизно тиждень з високою температурою лікувалася вдома.

«До нас дитину привезли у п’ятницю після обіду практично без тиску, з синюшними шкірними покривами, висипкою на тілі, дихальною і серцево-судинною недостатністю. І в суботу вранці дитина, на жаль, померла», – каже Володимир Красильников.

Менінгокова інфекція, як каже лікар, під питанням. Надто довго дитина була з високою температурою, що неможливо при менінгокововій інфекції. І висипка на тілі дитини була не зовсім характерна для менінгококу. Але остаточно причину смерті дівчинки буде встановлено після проведення патолого-анатомічних досліджень.