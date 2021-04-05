Чотирьох лікарів Новороздільської міської лікарні звинувачують у смерті вагітної 17-річної пацієнтки. Правоохоронці завершили досудове розслідування та у понеділок, 5 квітня, повідомили про передачу справи на розгляд суду.

Про смерть 17-річної вагітної Діани С. у Новому Роздолі стало відомо у липні 2018 року. Мешканка села Крупсько Миколаївського району була вагітною на 16 тижні. 27 липня вона звернулась до медиків Новороздільської міської лікарні з поганим самопочуттям. Того ж дня дівчина померла в лікарні. Лікарі повідомляли, що причиною смерті Діани С. найімовірніше став менінгокок.

Після двох років розслідування цієї справи, у січні 2021 року чотирьом медикам Новороздільської лікарні повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків, що призвело до смерті неповнолітньої. Підозри вручили 72-річному завідувачу інфекційного відділення, 68-річному лікарю-педіатру, 54-річному лікарю акушер-гінекологу та 69-річному лікарю-анестезіологу.

«Замість належно лікувати, хвору безпідставно переводили для оглядів з інфекційного до гінекологічного відділення, після чого ще й до приймального відділення лікарні. У жодному із цих відділень вказаними лікарями не була надана хворій відповідна медична допомога і, як наслідок, потерпіла померла від вірусної інфекції через декілька годин після звернення до лікарні», – вказано у повідомленні прокуратури Львівщини.

Лікарям загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років.