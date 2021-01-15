Чотирьом лікарям Новороздільської міської лікарні правоохоронці повідомили про підозру через смерть вагітної 17-річної пацієнтки. Дівчина звернулась до медиків з симптомами вірусної інфекції і за кілька годин померла.

Про смерть 17-річної вагітної Діани С. у Новому Роздолі стало відомо у липні 2018 року. Мешканка села Крупсько Миколаївського району була вагітною на 16 тижні. 27 липня вона звернулась до медиків Новороздільської міської лікарні з поганим самопочуттям. У той ж день дівчина померла в лікарні. Лікарі встановили, що причиною смерті Діани С. став менінгокок.

Упродовж більше двох років поліція розслідувала цю справу і проводила експертизи. У п'ятницю, 15 січня, поліцейські повідомили, що підозрюють у смерті вагітної дівчини медиків.

«Пацієнтку було госпіталізовано, її оглядали та консультували лікарі-спеціалісти, проте жоден з них не поставився належним чином до виконання своїх професійних обов’язків. Незважаючи на те, що стан дівчини різко погіршився, її не перевели в реанімаційне відділення та не призначили правильного лікування, що підтверджено експертизами», – йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Відтак слідчі Новороздільського відділення поліції повідомили чотирьом працівникам лікарні: завідуючому відділенням, педіатру, анестезіологу та акушеру-гінекологу про про підозру за ч.2 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ. Досудове розслідування у цій справі ще триває.