Четверо дітей віком від 3 до 15 років з притулку Служби у справах дітей отруїлися під час свята в ресторані. Їх шпиталізували в Львівську інфекційну лікарню.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, 26 дітей з притулку, що на вул. Левандівській, 17В, харчувались в ресторані «Кухня для душі» у с. Зимна Вода. Четверо з них після цього візиту в ресторан почали відчувати слабкість, нудоту, біль в животі, підвищену температуру тіла.

Пізно ввечері 19 грудня їх шпиталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.

«Станом на 14:00 20 грудня стан пацієнтів середньої важкості, проводиться повний комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України», – зазначено у повідомленні.

Директорка притулку Світлана Гаврилюк повідомила ZAXID.NET, що у ресторані для дітей влаштували свято Миколая і, ймовірно, вони переїли ласощів. Зараз дітям уже краще, їх виписують додому.