У Новояворівську невідомою речовиною отруїлися діти. Чотирьох госпіталізували до місцевої лікарні, а загалом на погане самопочуття поскаржилися 10 дітей.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомлення про отруєння надійшло близько 21:00 11 грудня. Усі діти раніше того дня перебували на матчі Молодіжної хокейної ліги на «Льодовій арені» між місцевими «Галицькими Левами» та київським «Соколом».

«Усього до приймального відділення КНП "Новояворівська районна лікарня ім. Ю. Липи” Яворівського району з скаргами на погане самопочуття звернулось 10 дітей, з яких госпіталізовано 4 дитини у задовільному стані з попереднім діагнозом – “отруєння невідомою речовиною”», – йдеться в повідомленні.

У лікарні ZAXID.NET підтвердили факт отруєння, проте більше інформації надавати відмовилися. У поліції ZAXID.NET повідомили, що наразі з’ясовують усі обставини події.