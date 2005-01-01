На Львівщині підприємство сплатить ₴115 млн через ухилення від оподаткування

На Львівщині викрили підприємство, яке ухилилося від сплати 81 млн грн податків

На Львівщині податківці під час перевірки встановили ухилення від сплати податків підприємством, яке займається постачанням товарів, на 81 млн грн. Про це повідомили у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДФС.

«Встановлено, що підприємство «В», як постачальник товару безпідставно виписувало податкові накладні для підприємства «І». З метою ухилення від оподаткування підприємство «І» незаконно поповнювало ліміт електронного рахунку з ПДВ, що в подальшому дозволило підприємству «В» здійснити виписку податкових накладних контрагентам – покупцям. В свою чергу ТзОВ «І» документально підтверджувало проведення фіктивних господарських операцій між цими підприємствами. При цьому ані відвантаження товару, ані оплати коштів за них не відбувалося», – сказано у повідомленні.

Незаконні операції здійснювались між пов’язаними особами, уточнили в управлінні.

Зазначено, що підприємство «В» має сплатити 81 млн грн податків та 34 млн грн штрафних санкцій.

Нагадаємо, 16 січня працівники податкової міліції ДФС у м. Києві спільно з представниками Генпрокуратури ліквідували у Львові конвертаційний центр з обігом у близько 443 млн грн.