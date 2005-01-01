На Львівщині підприємство сплатить ₴115 млн через ухилення від оподаткування

На Львівщині податківці під час перевірки встановили ухилення від сплати податків підприємством, яке займається постачанням товарів, на 81 млн грн. Про це повідомили у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДФС.
«Встановлено, що підприємство «В», як постачальник товару безпідставно виписувало податкові накладні для підприємства «І». З метою ухилення від оподаткування підприємство «І» незаконно поповнювало ліміт електронного рахунку з ПДВ, що в подальшому дозволило підприємству «В» здійснити виписку податкових накладних контрагентам – покупцям. В свою чергу ТзОВ «І» документально підтверджувало проведення фіктивних господарських операцій між цими підприємствами. При цьому ані відвантаження товару, ані оплати коштів за них не відбувалося», – сказано у повідомленні.
Незаконні операції здійснювались між пов’язаними особами, уточнили в управлінні.
Зазначено, що підприємство «В» має сплатити 81 млн грн податків та 34 млн грн штрафних санкцій.
Нагадаємо, 16 січня працівники податкової міліції ДФС у м. Києві спільно з представниками Генпрокуратури ліквідували у Львові конвертаційний центр з обігом у близько 443 млн грн.
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