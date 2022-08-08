32-річний мешканець Стрийського району два тижні провів у Львівській обласній інфекційній лікарні після того, як покупався у місцевому ставку. У нього діагностували небезпечне інфекційне захворювання – лептоспіроз.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка із загальної гігієни Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Галина Бойківська, захворювання у чоловіка підтверджено лабораторно. До лікарні він потрапив у стані середньої важкості зі скаргами на загальну слабкість, підвищену температуру тіла, в’ялість, біль у литках.

Пацієнт розповів лікарям, що напередодні хвороби купався у місцевому ставку, на руках мав подряпини, тож, найімовірніше, що бактерія лептоспірозу потрапила в організм через подряпини. До інфекційної лікарні чоловік потрапив 27 липня, а вчора, 7 серпня, його виписали з лікарні.

Ще вже не перший випадок захворювання на лептоспіроз на Львівщині цього року. Наприкінці липня до інфекційної лікарні з лептоспірозом потрапили 48-річний мешканець Стрийського району, який провів у реанімації 10 днів, і 66-річний мешканець Ходорова, якого п’ять днів рятували у реанімації.

За словами лікарів-інфекціоністів, найчастіше люди заражаються лептоспірозом наприкінці літа–початку осені, коли купаються у водоймах, не призначених для купання, ловлять рибу, прибирають у підвалах тощо.

Нагадуємо, захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, на риболовлі, сінокосі на зволожених територіях, під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо.

Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. Від людини до людини захворювання не передається.

У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи або рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).

Лептоспіроз інколи складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань (можуть нагадувати грип чи Covid-19). До того ж, інколи недуга може мати безсимптомний перебіг.

Серед симптомів лептоспірозу: висока температура, головний біль, озноб, біль у м’язах, блювання та діарея, жовтяниця, почервоніння очей, висипання.

Людина може захворіти в період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.

Лептоспіроз може перетікати з першої фази з вищезазначеними симптомами до другої – більш важкої, яка може призвести до ураження нирок, печінки або менінгіту. У разі несвоєчасного звернення по медичну допомогу недуга може призвести до смерті до смерті.