Дівчинка ще у лікарні, але її стан здоров'я поліпшується

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» госпіталізували семирічну дівчинку з Мостищини, у якої внаслідок падіння з велосипеда стався розрив дванадцятипалої кишки та діагностовано перитоніт, повідомили 25 березня на сторінці лікарні у Facebook.

Дитина до медзакладу поступила у вкрай важкому стані. Її терміново прооперували – зшили дванадцятипалу кишку і наклали обхідний анастомоз. Дівчинка була у реанімації на апараті ШВЛ і потребувала інотропної підтримки, антибіотикотерапії та перентералього харчування.

«Сьогодні дитина з позитивною динамікою і переведена у хірургічне відділення лікарні», – сказано у повідомленні.

За словами завідувачки реанімаційного відділення Віри Приймакової, за останній рік це вже другий пацієнт із розривом внутрішніх органів внаслідок падіння з велосипеда. До цього був випадок, коли у хлопчика внаслідок падіння стався розрив шлунка.

Лікарі «Охматдиту» просять батьків нагадати дітям правила їзди на активних видах транспорту і якщо сталося так, що дитина впала, то звернути увагу на такі скарги: великий синець на животі, ниючий або гострий біль у ділянці живота, блідість шкірних покривів, головокружіння, довготривала нудота, головний біль, утруднене грудне дихання тощо. Коли є такі симптоми, негайно звернутися по допомогу до лікарів.