У Бібрці 30 років успішно працювала керамічна фабрика

У Бібрці на Львівщині планують поступово відновлювати діяльність керамічної фабрики, яка зупинила роботу у 2017 році. Першим кроком буде відкриття гончарного гуртка для дітей, а у перспективі – міськрада планує ввести це ремесло до освітньої програми Бібрського ліцею. Про це повідомила ініціатива «Спадщина.UA», яка знайшла інвестора, що анонсував тривалу освітню співпрацю з громадою.

Власником фабрики «Кооператив 36» є Борис Телеганенко, який заявив про наміри тривалої співпраці з громадою: «Готові брати активну участь в житті громади, зокрема, шляхом підтримки освітньої складової та молодшого покоління – відновлювати традицію локального ремесла через позашкільну практичну освіту».

Борис Телеганенко подарував міській раді електропіч для випалу кераміки об’ємом 60 літрів на температуру 1200 градусів. Її будуть використовувати на гончарному гуртку Будинку дитячої та юнацької творчості.

Згодом, у довгостроковій перспективі завдяки автономії закладів освіти внаслідок освітньої реформи, міська рада планує ввести гончарство в повноцінний освітній процес в межах курсу технологій. У Бібрському ліцеї вже зараз для цього шукають приміщення, технічно придатне для влаштування професійного гончарного обладнання.

«Сьогодні розпочинаємо із позашкільної освіти – формату гуртків, де зможемо виявити потенціал вихованців, надалі – “гончарство для всіх” в рамках шкільної програми, потім – співпрацю із профільними закладами Львова. А тоді очікуємо, що наші діти повернуться в громаду, де надалі на базі керамічної мануфактури “Кооператив 36” будуть фахово розвивати цю традицію та ремесло», – наголосив Борис Телеганенко.

Інвестора знайшла ініціатива «Спадщина.UA», яка ревіталізовує у Бібрці історичні споруди. Керамічна фабрика у Бібрці «Кооператив 36» працювала 30 років, мала повний виробничий цикл, тут виробляли серійну ужиткову кераміку, що стала відомим місцевим брендом. Підприємство припинило свою діяльність у 2017 році.

«Бібреччина здавна славилася значними покладами глини, що зумовило активний розвиток цегельного виробництва та гончарства на цій території. Бачимо це як можливість відтворення рухомої культурної спадщини та локальних ремесел у громаді. Це може бути не лише перспективний бізнес-проєкт, але й важлива та ціннісна соціальна ініціатива, адже йдеться про сталий розвиток культурно-туристичного та соціально-економічного потенціалу регіону», – зазначає засновниця ініціативи «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів.