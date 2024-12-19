Шептицький ліцей вже три роки має набір до профільної школи

Від 2027 року в Україні вступає в дію реформа шкільної освіти, за якою навчання старшокласників буде профільним. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на Львівщині буде 129 ліцеїв. На сесії 19 грудня депутати обласної ради офіційно затвердили цю мережу.

Профільне навчання передбачає п’ять ключових напрямів:

суспільно-гуманітарний,

природничо-математичний,

технологічний,

художньо-естетичний,

спортивний.

У Львівській області вже створили 3 наукові ліцеї та 35 академічних. Планується такий кількісних розподіл за районами:

Львівський – 63 ліцеї,

Стрийський – 18,

Самбірський – 14,

Яворівський – 10,

Шептицький – 9,

Дрогобицький – 8,

Золочівський – 7.

Старшокласники зможуть обирати для поглибленого вивчення саме ті предмети, які стануть їм в нагоді у майбутній професії. Профільний підхід до освіти допоможе учням ще до вступу у вищі навчальні заклади здобути важливі знання, щоб згодом краще опанувати фах й реалізувати свій потенціал.