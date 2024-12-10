Школярі обиратимуть предмети, але базові будуть вивчати усі

Після проведення реформи шкільної освіти з 2027 року учні 10-12 класів обиратимуть між двома напрямками – академічним та професійним. Міністерство освіти пояснило, що вивчатимуть старшокласники та які предмети зможуть обирати самі.

Старша школа стане профільною. Учні академічних ліцеїв самі обиратимуть бажаний напрям навчання. Профільні предмети вивчатимуть поглиблено, додатково обиратимуть курси у межах профілю. Буде також опція вибору курсів поза своїм профілем.

Базові предмети у 10 класі

Три тематичні кластери профілів:

мовно-літературний : українська мова і література, іноземні мови і літератури

: українська мова і література, іноземні мови і літератури STEM – природничі науки (фізика, хімія, біологія, географія), IT, математика

– природничі науки (фізика, хімія, біологія, географія), IT, математика соціально-гуманітарний – історія, правознавство, психологія, соціологія.

Поглиблено школярі вивчатимуть предмети свого профілю. Однак українську мову, історію, природничі науки й математику вони також будуть проходити. У 10 класі серед обов’язкових будуть дисципліни з усіх освітніх галузей. Але до 12 класу їхня кількість зменшуватиметься, а профільних – збільшуватиметься.

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Обираючи профіль навчання і предмети, учні зможуть поглиблювати знання і навички з однієї чи кількох освітніх галузей.