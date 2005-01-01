На Львівщині почали виплату підвищених пенсій колишнім військовослужбовцям та правоохоронцям

Чому одні пенсіонери-силовики у березні отримають 100% підвищеної пенсії, а інші – лише 50%.

На Львівщині перерахували підвищені пенсії 2,2 тис. пенсіонерів-силовиків

У середу, 21 березня, здійснили виплати підвищених пенсій 2233 пенсіонерам силових відомств на суму 10,7 млн грн за січень-березень 2018 року.

Загалом станом на вчора до Головного управління ПФУ у Львівській області надійшло 5902 довідки для перерахунку пенсій. Зокрема, з міністерства оборони України – 5591 довідок, із Державної прикордонної служби України – 284, з Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації – 27, повідомило ГУ ПФУ у Львівській області.

Здійснення перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям та правоохоронцям

Зазначимо, на Львівщині є 30,3 тис. військових пенсіонерів. Усім їм з 1 січня 2018 року, згідно з постановою Кабміну від 21 лютого 2018 року, підвищено пенсії. Ті, кому не встигнуть перерахувати пенсії до 25 березня (у цей день щомісяця завершується виплата пенсій), отримають їх у квітні. Тоді ж виплатять і заборговані суми за січень, лютий, березень.

Нагадаємо, військові пенсіонери кілька разів мітингували, а в середині січня перекрили дороги на Львівщині, вимагаючи негайного підвищення виплат. Тоді прем’єр-міністр Гройсман пообіцяв осучаснити пенсії. 21 лютого на засіданні Кабміну це рішення прийняли.