Абсцес печінки діагностують у людей, які раніше не мали жодних проблем з печінкою

На Львівщині різко зросла кількість хворих з абсцесом (нагноєнням) печінки. Якщо раніше це захворювання зустрічалося рідко, один випадок за 5-6 років, то лише цього року до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували п’ятьох пацієнтів з таким діагнозом.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, серед хворих є пацієнти віком від 45 років, які раніше не мали жодних проблем із печінкою. До лікарні їх госпіталізували з високою температурою, інтоксикацією, вони не могли ні їсти, ні пити, у декого виникала блювота. Симптоми приблизно такі, які виникають при ГРВІ. Абсцес печінки виявили під час УЗД та інших обстежень.

Якщо раніше таке захворювання виявляли доволі рідко, один випадок за 5-6 років, то цього року його діагностують доволі часто. Вже у п’ятьох пацієнтів діагностували абсцес печінки. Чому виникає це захворювання, точної відповіді нема, але лікарі-інфекціоністи припускають, що це захворювання виникає у людей зі зниженим імунітетом після перенесеного коронавірусу.

Пацієнтів із абцесом печінки з інфекційної лікарні скеровують у медзаклади, де є хірургічні відділення. В інфекційній лікарні, поки чекали результатів аналізів, проходили обстеження хворі приймали антибіотики, які не давали абсцесу розвиватися. Тож лікарі радять у випадку захворювання, коли тримається висока температура, сильний головний біль, велика слабкість та інші тривожні симптоми не чекати, поки вони минуться, а звертатися по медичну допомогу, бо це може бути не ГРВІ, а значно серйозніше захворювання. І що раніше його діагностують, то легше буде його вилікувати.