Щодня у лікарні приймають 10-12 маленьких пацієнтів з пневмонією

Лікарі Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») фіксують збільшення кількості хворих дітей з пневмонією. Щодня в Центрі приймають 10-12 хворих. Найчастіше хворіють діти віком від трьох до 18 років, а симптоми захворювання не є класичними.

У клініці педіатрії Центру зараз 80% госпіталізованих пацієнтів становлять діти з діагнозом – пневмонія. Найчастіше це діти віком від 3 до 18 років, повідомили у Центрі у понеділок, 2 грудня.

«Щодня ми приймаємо орієнтовно 10-12 нових пацієнтів із пневмонією. Перебіг захворювання є складним і потребує обов’язкової госпіталізації, а не амбулаторного лікування. Серед основних причин такого зростання – сезонний пік респіраторних інфекцій. Ми зафіксували незначне зменшення захворюваності лише під час шкільних канікул, але після їх завершення кількість випадків знову зросла», – каже керівниця клініки педіатрії Вікторія Бергтравм.

Лікарі закликають батьків бути уважними до здоров’я дітей, оскільки нині симптоми пневмонії здебільшого не є класичними. У дітей можуть бути відсутні задишка чи дуже висока температура, а також апное. Медики радять відразу звертатися до лікаря, якщо температура тіла дитини погано збивається впродовж 2-3 днів, а кашель стає надокучливим, сильнішим і тривалішим, зʼявляється біль у грудях, особливо в підлітків. Це можуть бути симптоми вірусної пневмонії, яка вимагає особливої уваги.