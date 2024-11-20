Дівчинка з лікарні поїхала додому здоровою

Нефрологи Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) врятували 7-річну дівчинку з Рівненщини, у якої діагностували рідкісне аутоімунне захворювання – синдром Гудпасчера. Це захворювання виявляють в однієї дитини із двох мільйонів.

Хвороба у Мілани почалась як звичайне ГРВІ, але стан дитини швидко погіршувався. До катаральних явищ додались зміни у сечовипусканні та гематурія (виділення крові із сечею). Через високі показники креатиніну і сечовини рівненські лікарі, до яких звернулась родина, скерували дитину до Львова, у Центр дитячої медицини, повідомили у медзакладі.

«У Клініку нефрології дитина потрапила з важким ураженням нирок і потребувала термінового спеціалізованого лікування. Гематурія могла свідчити про гломерулонефрит, пов’язаний із системним захворюванням. Тому ми почали шукати причину гострої ниркової недостатності. У Рівному дитині уже провели значну частину базових обстежень, тож ми додатково зробили тест на виявлення антитіл до базальної мембрани. Він виявився позитивним, і це вказувало на рідкісну хворобу – системний васкуліт або синдром Гудпасчера. Біопсія нирки підтвердила діагноз», – каже керівник клініки Роман Андруневич.

За словами лікаря, окрім, імуносупресивної терапії, дівчинка отримала шість сеансів апаратного плазмоферезу. Процедура дороговартісна, але дуже ефективна. Апаратом PrismaFlex вдалося очистити плазму від антитіл, які вражали нирки дитини.

Дитячий нефролог зазначив, що у світі це важке захворювання виявляють вкрай рідко. Тож маленька Мілана – це не лише рідкісний випадок виявлення хвороби, але й успішна історія лікування системного васкуліту.

«Основним завданням було швидко встановити причину гострого пошкодження нирок, оскільки стан дитини стрімко погіршувався.Підозрюючи системне захворювання, основний акцент був зроблений на виявленні специфічних антитіл . Такий підхід дав хороший результат, і зараз дівчинка, здорова та щаслива, повернулася до звичного життя», – додав дитячий нефролог.

У Центрі кажуть, що синдром Гудпасчера – це захворювання, яке вражає нирки і легені. У більшості випадків хвороба починається раптово, тригером початку може бути будь-яка респіраторна вірусна інфекція. Погіршення стану пацієнта може бути дуже швидким, і без спеціального лікування призводить до смерті. Тому лікарі радять при будь-яких змінах у сечовипусканні, і особливо при появі крові у сечі (гематурії), не зволікати і звертатися на консультацію до спеціалістів, аби вчасно виявити захворювання.