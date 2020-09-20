3,2 км дороги відремонтують за 31 млн грн

У Сколівському районі на Львівщині розпочали ремонт другої ділянки дороги Славське-Вигода, яка у подальшому має з’єднати селище Славське на Львівщині та Сенечів на Івано-Франківщині, утворивши так зване «мале карпатське коло». Близько 3,2 км дороги у межах села Нижня Рожанка відремонтують за понад 31 млн грн.

20 вересня у департаменті дорожнього господарства ЛОДА повідомили про початок поточного середнього ремонту дороги загального користування місцевого С141515 Славське-Вигода км 4+878 – км 8+100 у межах села Нижня Рожанка. Заплановано відремонтувати близько 3,2 км дороги, влаштувати хідники, провести роботи з водовідведення.

Тендер на ремонт ділянки дороги виграла підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість ремонту − 31,4 мл грн. Воночас, як вказавно в угоді з підрядником, у 2020 році з державного дорожнього фонду на ці роботи передбачено 24 млн гривень.

Схема доріг малого карпатського кола (фото ЛОР)

Протягом 2018-2019 років було відремонтовано перший відрізок цієї дороги довжиною 4,87 км на ділянці від траси Сколе-Славське до села Нижня Рожанка.