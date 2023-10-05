За останній тиждень Covid-19 виявлено у 411 мешканців Львівщини

На Львівщині за останній місяць стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. За останній тиждень захворіло 411 мешканців області і 35 хворих у важкому стані госпіталізовано до лікарень.

Як повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, кожного тижня кількість хворих збільшується.

«У нас є дані за останні чотири тижні. Спершу було 72 хворих, тоді 188, 288 і за останній тиждень – 411. 35 хворих за останній тиждень госпіталізовано до лікарень. На Львівщині летальних випадків нема, а в Україні вже є. За останній тиждень в Україні зафіксували 4111 хворих і 9 летальних випадків», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

У Львівській обласній інфекційній лікарні на лікуванні зараз є 16 пацієнтів з коронавірусом. Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, у 15 хворих стан важкий. Вони, окрім ковіду, мають супутні захворювання. Більшість з них кисневозалежні. Одну пацієнтку, яка була у важкому стані в реанімації, перевели у відділення, але її стан і далі ще важкий. І в одного 21-річного пацієнта стан середньої важкості. Дехто з пацієнтів хворіє на ковід вже другий-третій раз.

За словами Наталії Тімко-Іванченко, єдиний спосіб захисту – вакцинуватися. Тобто, рекомендують отримати дві дози базової вакцини і дві бустерні дози. Першу бустерну дозу слід отримати через п’ять місяць після вакцинації, і другу – через чотири місяці після першої бустерки. Вакцини є і вони безкоштовні.