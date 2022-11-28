Захворюваність на грип зростає, а коронавірус пішов на спад

На Львівщині зростає захворюваність на грип. Якщо раніше лабораторно підтверджували циркуляцію вірусу грипу типу А, то минулого тижня у лабораторії Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України виявили і циркуляцію вірусу грипу типу В, повідомила генеральна директорка Центру, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

«Методом ПЛР на Львівщині підтверджено 460 випадків (457 грипу А та три - грипу В). Активно триває вакцинація проти Covid-19 та грипу. У той же час захворюваність на коронавірус на Львівщині знижується», – повідомила Наталія Тімко -Іванченко.

Хворіють на грип як мешканці Львова, так і різних районах області. Хворих стає дедалі більше. Якщо 8 листопада у лабораторії Центру під час досліджень отримали 40 позитивних результатів, то наприкінці місяця – 460. При цьому циркулюють штами вірусу грипу А і В.

За словами медиків, до групи найбільшого ризику належать діти до 5 років, вагітні, люди з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, цукровим діабетом, ожирінням та імунодефіцитними станами, ті, хто контактує з великою кількістю людей. Цим категоріям лікарі радять вакцинуватися у першу чергу.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть такі штами грипу:

• вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

• вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

• вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

• вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Віруси грипу циркулюватимуть одночасно з коронавірусом, захворюваність на який хоч і пішла зараз на спад (минулого тижня виявлено 123 хворих, одна людина померла), але сам вірус не зник. Чергової хвилі коронавірусу очікують вже у січні.