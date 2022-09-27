Семеро підопічних будинку-інтернату перебувають в інфекційній лікарні

На Львівщині в одному з дитячих будинків-інтернатів, де також на утриманні перебувають люди, які мають інвалідність з дитинства, зареєстровано спалах дифтерії. Семеро підопічних інтернату госпіталізовано до Львівської обласної інфекційної лікарні, повідомили 27 вересня у Центрі громадського здоров’я України.

За нашими даними, спалах дифтерії виявили у Роздільському дитячому будинку-інтернаті.

«Під час планового профілактичного обстеження підопічних інтернату у 7 з них було виявлено ознаки початкової стадії дифтерії. Всі вони госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні», – сказано у повідомленні.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної роботи інфекційної лікарні Андрій Орфін, до лікарні 26 вересня «швидка» доставила семеро осіб.

«Їхній стан середньої важкості. Чи були вони вакциновані, наразі невідомо. Хворі різного віку – 15, 16, 30 років. У лікарні вони будуть щонайменше 10 днів. А тоді у них будуть брати повторні мазки», – каже Андрій Орфін.

Спеціалісти Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали матеріал для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб, сказаноу повідомленні Центру. Також триває вивчення їхнього вакцинального статусу. Проведено дезінфекцію приміщень інтернату та камерне знезараження постільних речей. Епідеміологічне розслідування триває. Зразки для подальших бактеріологічних досліджень буде надіслано до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив 27 вересня, що сьогодні екстрено вакциновано більше ста дітей та дорослих цього закладу. Вакцинація відбувається за епідемічними показаннями для недопущення поширення інфекції серед мешканців інтернату. Львівщина має достатню кількість дифтерійного анатоксину, який за потребою буде застосований для лікування вихованців будинку-інтернату.