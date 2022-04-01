Це маля народилося у польовому госпіталі під час війни

У ізраїльському польовому госпіталі «Блискуча зірка», що розташований поблизу польсько-українського кордону, народилася здорова дитина. З’явитися маляті на світ допомогли ізраїльські лікарі спільно з колегами місцевої лікарні, повідомили 31 березня на сторінці громадської організації Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine.

«У польовому госпіталі народилась дитина. Завдяки злагодженій роботі лікарів польового госпіталю та місцевої лікарні, було успішно проведено кесарів розтин, внаслідок якого народилась здорова дитина», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ізраїльський польовий шпиталь «Блискуча зірка» почав працювати на Львівщині 22 березня. Тут водночас перебувають понад 60 ізраїльських медиків. Вони надають медичну допомогу переселенцям та жителям навколишніх громад.

1 квітня, як повідомили в ЛОДА, в іноземних лікарів ізраїльського шпиталю перша ротація. Вони повертаються додому ось з такою світлою історією про нове життя.