Модульний бункер виготовляють з бетону, його вартість понад 200 тис. грн

На Львівщині вперше почали встановлювати модульні захисні сховища. Такі бетонні конструкції вже встановили у Великомостівській громаді біля садків і шкіл, які не мають власних укриттів.

Як повідомили у п’ятницю, 7 жовтня, у Львівській ОВА, модульне сховище вже встановили в селі Купичволя на території дитячого садка, який не мав свого укриття. Бункер облаштували дитячими меблями та запасом питної води. Сховище розраховане на 25 місць.

Таку ж конструкцію встановлюють на території школи у селі Бутини. Там укріплюють споруду, зокрема насипають ґрунт, облаштовують вхід до укриття та встановлюють вхідні двері. Це сховище розраховане на одночасне розміщення 100 осіб.

Вартість модульного бункера складає понад 200 тис. грн. Кошти виділили з місцевого бюджету Великомостівської територіальної громади.

«Такі модульні бункери чудова альтернатива, щоб забезпечити в найкоротші терміни захисними укриттями будь-які заклади чи установи, що не мають своїх сховищ або потребують додаткового облаштування для захисту. Встановлюються та виготовляються вони дуже швидко – до трьох днів», – розповів начальник Червоноградської РВА Андрій Дяченко.

Розробили таку технологію компанія «Індустрія ЛВ» та «Хоббіт Хаус», що на Львівщині. Їх основа виготовляється з бетону марок Б35-Б40 (такий бетон використовують для будівництва бункерів). Конструкцію заглиблюють під землю на 1 метр і роблять насип висотою 2,1 метра, який укривають травою.

Бетонні конструкції складаються з трьох частин, всередину можна провести всі комунікації. Також модулі можна з’єднувати один з одним, що забезпечить ще більше додаткових місць в разі небезпеки. Як запевняють у ЛОВА, такі споруди передбачені для захисту від ударної хвилі та уламків боєприпасів.