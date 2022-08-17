В Україні укриття є навіть не в половині закладів освіти. За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, на сьогодні до початку нового навчального року готові, тобто забезпечені укриттями, 41% закладів освіти. Найгірша ситуація на Миколаївщині.

«Ми закріпили за абсолютно кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними, укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів», – повідомив під час брифінгу 16 серпня Денис Монастирський, розповіли в МВС.

За його словами, найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти. Найкраща ситуація у Львівській області, де до початку офлайн навчання готові 83% закладів. Також він зазначив, що форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації у населеному пункті.

Він розповів, що вже перевірено 80% закладів освіти. Міністерство надало відповідні рекомендації для закладів освіти і контролює їхнє виконання. Невдовзі можна буде точно сказати, скільки шкіл зможуть почати навчання. Це – понад 21 тисяча освітніх об’єктів.

Нагадаємо, заплановано, що з 1 вересня українські школярі навчатимуться за очною, дистанційною та змішаними формами, залежно від безпекової ситуації. Раніше в Міносвіти розповіли про особливості нового навчального року.

Наразі з 12,8 тисячі шкіл за очною формою планують розпочати навчання 3 тисячі, за дистанційною – майже 5,7 тис., а за змішаною – 4 тис. Зазначимо, що на початку серпня в МОН повідомляли, що за кордоном досі залишаються понад 600 тис. українських школярів.

Зазначимо, що МОН оновило зміст шкільних навчальних програм через російську агресію.