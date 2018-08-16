На Львівщину з робочим візитом приїде Марина Порошенко

«Жодних співбесід з дітьми при вступі в школу більше не буде».

У п’ятницю, 17 серпня, дружина президента України Марина Порошенко приїде на Львівщину з робочим візитом. Як інформує прес-служба ЛОДА, вона візьме участь у першому світовому форумі українознавчих суботніх та недільних шкіл, на який приїдуть 200 освітян з 36 країн світу. Він відбудеться головному корпусі «Львівської політехніки».

Марина Порошенко та голова Львівської ОДА Олег Синютка також підпишуть меморандум про долучення області до національного проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», який реалізується у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

«Із метою створення доступних та якісних умов для навчання дітей Львівської області Марина Порошенко передасть Олегу Синютці проекти медіатеки та ресурсної кімнати, які розроблені у співпраці Фонду Порошенка та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Також дружина президента презентує проект Малого групового будинку для дітей-сиріт, щоб такі заклади соціального захисту з’явилися у Львівській області», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

Окрім Львова, Марина Порошенко також ознайомиться з роботою інклюзивно-ресурсного центру Городоцької районної ради, який знаходиться у приміщенні опорного закладу освіти - Городоцький НВК №5 I-III ст.

Речник патрульної поліції Львівщини уточнив ZAXID.NET, що ситуативного перекриття руху за маршрутом Марини Порошенко не буде. Також світлофори не переводитимуть у режим миготіння.