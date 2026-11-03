Локомотив відправили на реставрацію перед запуском на Кіровоградщині

З Львівської дитячої залізниці вивезли унікальний локомотив ТУ3-039 – єдиний діючий екземпляр цієї серії у світі. Понад пів століття він працював на львівській вузькоколійці, а тепер відправився на Кіровоградщину до Гайворона, де після реставрації поповнить місцевий парк історичної залізничної техніки. Про це розповів керівник управління роботи дитячих залізниць філії «Центр професійного розвитку персоналу» АТ «Укрзалізниця» Аміран Абашидзе.

ТУ3-039 – раритетний тепловоз потрапив до Львова ще у 1971 році з литовського Паневежиса. Останніми роками його задіювали переважно під час урочистих і святкових подій або тримали у резерві. Наразі локомотив чекає відновлення у Гайвороні – місті, відомому збереженнями традицій вузькоколійного транспорту, де він і залишиться для постійної експлуатації.

На заміну застарілому релікту до Львова доставлено вузькоколійний тепловоз ТУ7А. Новий локомотив виконуватиме як практичні завдання, а саме навчання юних залізничників та маневрові операції, так і забезпечуватиме регулярний рух пасажирських поїздів.

Локомотив ТУ7А, який тепер працюватиме на дитячій залізниці у Львові. Фото Аміран Абашидзе

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За словами Абашидзе, залученість керівництва регіональної філії дає змогу системно оновлювати технічну базу дитячих залізниць на заході України та покращувати умови для практичної підготовки юних фахівців.

Львівська дитяча залізниця працює з травня до листопада по вихідних, а влітку – також і в четвер та п’ятницю. Вартість квитків становить 120 грн для дітей і 150 для дорослих. Подати заявку на навчання на дитячій залізниці можна на сайті.