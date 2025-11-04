На площі Берестейської унії з'явився великий пішохідний перехід та велопереїзд

На площі Берестейської унії (стара назва – площа Липнева) біля Привокзального ринку у Львові облаштували великий пішохідний перехід та велосипедний переїзд.

Як повідомив у вівторок, 4 листопада, заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з питань розвитку велоінфраструктури Львівської міськради Орест Олеськів, на площі Берестейської унії сформовано безпечний і зрозумілий перехід з велопереїздом замість хаотичного асфальтового поля.

«Ці зміни реалізовані в межах облаштування доступного маршруту на вулиці Героїв УПА», – додав Орест Олеськів.

Варто зауважити, що на площі Берестейської унії дуже жвавий рух автомобілів та пішоходів, адже поруч розташований Привокзальний ринок.

Як повідомлялося, у шістьох районах Львова з'являться нові велодоріжки. Загалом протягом року заплановано облаштувати 17 км веломережі на 30 ділянках.